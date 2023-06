Speleranalyse: Groeneveld, in potentie de nieuwe Mertens

Iedere week licht FCUpdate.nl in deze rubriek een speler uit. Normaal gesproken is dat iemand over wie veel wordt gezegd en geschreven, maar waarvan niet iedereen een compleet beeld heeft. Ditmaal viel de keuze op een speler die bij veel mensen nog niét bekend is, maar dat de komende jaren ongetwijfeld gaat worden: Arnaut Groeneveld.

Eerherstel

Een voetbalcarrière kan raar lopen. Groeneveld doorloopt de jeugdopleiding van PSV, maar weet niet door te breken. Sterker nog: hij komt slechts tot één wedstrijd in Jong PSV, als invaller in de troosteloze ontmoeting met NAC Breda, die met 0-3 verloren gaat.

Vanaf maart krijgt hij steeds meer speeltijd en laat hij al de eerste glimpen zien van zijn potentie. Toch weet hij dit, met slechts één goal en geen enkele assist in ongeveer 900 minuten speeltijd, niet te koppelen aan rendement. Het seizoen 2016/2017 geldt voor Groeneveld dan ook als een tussenjaar: hij dwingt steeds meer speeltijd af, maar echt belangrijk is hij nog niet voor NEC.

Passeerbewegingen

Van het verwijt dat Groeneveld zijn frivole spel niet om weet te zetten in goals en assists is een half jaar later weinig over. Met vijf goals en tien assists haalt hij een ongekend hoog rendement voor een buitenspeler. Bovendien draait hij menig rechtsback dol met spectaculaire hoogstandjes.

Groeneveld beschikt voor Jupiler League-begrippen over uitzonderlijke fysieke eigenschappen. Niet zozeer qua kracht, maar wel qua wendbaarheid en startsnelheid. Hij is zo lichtvoetig dat hij qua voetenwerk een hoge frequentie haalt. Omdat hij dit weet te combineren met een goede aanname en passeerbeweging is hij bij vlagen onhoudbaar.

Oranje

Het verloop van een voetbalcarrière is soms moeilijk te voorspellen. Freddy Adu was ooit hét mondiale supertalent, maar zit nu zonder club na een weinig succesvolle periode bij Tampa Bay Rowdies, op het tweede niveau in de Verenigde Staten. Ondertussen is Jamie Vardy, enkele seizoenen geleden nog actief op het vijfde niveau van Engeland, international en kampioen.

Het is dus gevaarlijk om uitspraken te doen over de potentie van spelers. Maar als iémand uit de Jupiler League echt kan doorgroeien, dan is het Arnaut Groeneveld. Ter vergelijking: Quincy Promes was net zo oud in zijn doorbraakseizoen bij Go Ahead Eagles, Dries Mertens al een jaar ouder in zijn laatste jaar bij AGOVV. Als je het zo bekijkt, zou zelfs Oranje nog haalbaar kunnen zijn voor Groeneveld, want ook Promes en Mertens schopten het tot het nationale team.

En is het niet Oranje, dan toch zeker het nationale elftal van Nigeria. Op 31 januari 1997 wordt hij namelijk geboren in Lagos. 'Pas' op vierjarige leeftijd verhuist hij met zijn Nederlandse vader en Nigeriaanse moeder naar Oss, waar hij al snel gescout wordt door de plaatselijke profclub.

Vrijdagavond

De tijd zal het leren. En de tijd zal uitwijzen of Groeneveld fysiek gebouwd is voor een hoger niveau. Op dit moment houdt een slepende rugblessure hem namelijk aan de kant. Het is te hopen dat men in De Goffert snel weer kan genieten van de kwikzilveren acties van Groeneveld, die volgend seizoen ook in de Eredivisie moet laten zien zijn frivole spel te kunnen omzetten in doelpunten en assists.

Door: Marco van der Heide