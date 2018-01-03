Vaste kracht Misidjan per direct vertrokken bij FC Dordrecht

Cendrino Misidjan is per direct vertrokken bij FC Dordrecht. De linksback was in de eerste seizoenshelft een vaste waarde bij de Jupiler League-club, maar is desondanks weg uit Zuid-Holland. De verbintenis is in goed overleg ontbonden.

Dat meldt de speler zelf via Twitter. De beslissing is opvallend, omdat Misidjan in de eerste seizoenshelft, op de laatste wedstrijd tegen Jong PSV na, elk duel meedeed bij De Schapenkoppen. "Ik waardeer het zeer dat FC Dordrecht het mij gunt om naar een andere stap te kijken wat op dit moment beter bij me past", aldus de verdediger.