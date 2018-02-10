Heracles houdt punten in Almelo na zege op Willem ll

10 februari 2018, 20:30
Lisanne | Redacteur

Heracles Almelo heeft zaterdagavond met de nodige moeite in eigen huis Willem ll weten te verslaan. In een wedstrijd die aan beide kanten nooit los brandde was een treffer van Vincent Vermeij op slag van rust voldoende voor de drie punten: 1-0.

Even later had aan de overkant Bartholomew Ogbeche zijn supporters met dank aan geklungel achterin bij Heracles een prettig begin van het Carnaval kunnen bezorgen, maar de spits schoof de bal op aangeven van Fran Sol voor een leeg doel naast. Net toen de beide ploegen begonnen te denken aan een kopje thee ging Brandley Kuwas toch nog maar eens op avontuur. Hij kwam op de gehele rechterflank geen enkele tegenstander tegen en vond vervolgens met een prima passje spits Vermeij, die het publiek op slag van rust toch nog deed opveren: 1-0.

Wie dacht dat die treffer een opmaat was naar een spetterende tweede helft kwam lange tijd bedrogen uit. Het tempo bleef ondermaats, kansen bleven uit en van goed voetbal was al helemaal geen sprake. Willem ll had via Sol en Croux nog wel een aantal aardige combinaties in huis, maar Heracles wist dat het met een minimale voorsprong in verdedigend opzicht aan de bak moest. Dat deed het dan ook, waardoor de 1-0 voor lange tijd op het bord bleef staan.

Willem ll leek zich er ondertussen eindelijk van bewust dat het prettiger Carnaval vieren is met een resultaat op zak en legde zowaar nog een aantal aardige combinaties op de mat. Echt gevaar leverde dat overigens niet op, want invaller Mo El Hankouri was als eindstation niet scherp voor het doel. In een opportunistische slotfase kreeg ook Heracles nog de kans om de score te vergroten, maar zowel Kuwas als Osman konden een overtal situatie voor het doel niet omzetten in een treffer. Heracles trok de overwinning dus over de streep en slaat met deze zege weer een gat van zeven punten op de ranglijst met Willem ll.

Opstellingen en beoordelingen*

Heracles Almelo: Bram Castro 6, Dries Wuytens 6.5, Tim van de Berg 6, Robin Pröpper 7, Roland Baas 5.5; Reuven Niemeijer 5 (64. Mo Osman 5), Jamiro Monteiro 6.5, Peter van Ooijen 6 (87. Sebastian Jakubiak -); Kristoffer Peterson 7, Vincent Vermeij 6.5, Brandley Kuwas 6.5.

Willem II: Mattijs Branderhorst 6.5; Freek Heerkens 6, Darryl Lachman 5.5, Stefan Meissner 6.5, Kostas Tsimikas 6.5; Pedro Chirivella 6 (77. El Hankouri -), Thom Haye 5.5 (68. Fernando Lewis ), Ben Rienstra 6; Jordy Croux 6, Bartholomew Ogbeche 6, Fran Sol 6.

*Spelers moeten ten minste twinting minuten in actie komen om in aanmerking te komen voor een beoordeling

Heracles - Willem II

Heracles Almelo
1 - 0
Willem II
Gespeeld op 10 feb. 2018
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2017/2018

Vincent Vermeij

Vincent Vermeij
SG Dynamo Dresden
Team: Dresden
Leeftijd: 31 jaar (9 aug. 1994)
Positie: A (C, R)
