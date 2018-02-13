Vlaar terug: "Trainer heeft weinig reden om basis aan te passen"

Ron Vlaar moest vierenhalve maand geduld hebben, maar maakte maandag zijn rentree bij Jong AZ. De 32-jarige verdediger speelde een uur mee in het gewonnen duel met Fortuna Sittard (2-0). Vlaar komt terug van een knieblessure.

"Ik heb zeker genoten. Het is heerlijk om weer te voetballen", zegt Vlaar tegen FOX Sports. "In de kern ben je voetballer, en ben ooit voor het plezier begonnen. Ik heb veel plezier gehad om na vierenhalve maand weer een wedstrijd te spelen in een team dat heel gretig was en liever wilde winnen dan de tegenstander."

Over een terugkeer in de hoofdmacht is Vlaar voorzichtig. "Het eerste elftal draait hartstikke lekker. De trainer heeft weinig redenen om de basis aan te passen, zo realistisch ben ik heus wel. Ik zal het zelf af moeten dwingen. Daarom zijn deze wedstrijden met Jong AZ belangrijk."

Lees ook: Fortuna Sittard ook op bezoek bij Jong AZ onderuit