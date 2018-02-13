Live voetbal

Vlaar terug: "Trainer heeft weinig reden om basis aan te passen"

13 februari 2018, 09:42   Bijgewerkt: 09:47
0 reacties
Photo of Lars van Mil
Lars van Mil | Redacteur

Ron Vlaar moest vierenhalve maand geduld hebben, maar maakte maandag zijn rentree bij Jong AZ. De 32-jarige verdediger speelde een uur mee in het gewonnen duel met Fortuna Sittard (2-0). Vlaar komt terug van een knieblessure.

"Ik heb zeker genoten. Het is heerlijk om weer te voetballen", zegt Vlaar tegen FOX Sports. "In de kern ben je voetballer, en ben ooit voor het plezier begonnen. Ik heb veel plezier gehad om na vierenhalve maand weer een wedstrijd te spelen in een team dat heel gretig was en liever wilde winnen dan de tegenstander."

Over een terugkeer in de hoofdmacht is Vlaar voorzichtig. "Het eerste elftal draait hartstikke lekker. De trainer heeft weinig redenen om de basis aan te passen, zo realistisch ben ik heus wel. Ik zal het zelf af moeten dwingen. Daarom zijn deze wedstrijden met Jong AZ belangrijk."

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Jong AZ - Fortuna

Jong AZ
2 - 0
Fortuna Sittard
Gespeeld op 12 feb. 2018
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2017/2018

Meer info

R. Vlaar

R. Vlaar
Jong AZ
Team: Jong AZ
Functie: Assistent coach
Leeftijd: 41 jaar (16 feb. 1985)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48
6
AZ
29
4
45
7
Heerenveen
29
6
44
8
Sparta
29
-12
42

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws