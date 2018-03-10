Burgemeester reist met uitsupporters NAC mee naar Den Haag

Een opvallende verschijning tussen de uitsupporters van NAC Breda zaterdagavond. Eén van de fans die plaatsneemt in het uitvak van ADO Den Haag is Paul Depla, burgemeester van Breda. Depla wil een keer van dichtbij meemaken hoe het is om als supporter een uitwedstrijd te bezoeken.

"Ik vind het goed om een keer te zien wat het betekent als je als supporter mee naar uitwedstrijden gaat", laat Depla aan Omroep Brabant weten. "Wat betekent het om in de bussen te zitten en om in het uitvak ontvangen te worden? Dat schijnt een hele bijzondere ervaring te zijn."

Met de steun van Depla kan NAC Breda zaterdagavond een grote stap richting lijfsbehoud zetten. Wordt er in Den Haag gewonnen, dan wordt het gat met nummer zestien FC Twente vergroot naar negen punten. ADO Den Haag heeft nog zicht op plek zeven, die aan het einde van het seizoen recht geeft op play-offs om Europees voetbal. De achterstand op nummer zeven PEC Zwolle bedraagt vier punten.