Live voetbal

FC Groningen licht optie en behoudt belangrijke Doan

FC Groningen licht optie en behoudt belangrijke Doan
0 reacties
Remco
23 april 2018, 18:33

Ritsu Doan lijkt elke week belangrijker te worden voor FC Groningen en de club is blij met de manier waarop de huurling zich dit seizoen heeft ontwikkeld. De club maakt maandag bekend dat de optie in het huurcontract met Gamba Osaka is gelicht, waardoor de negentienjarige Japanner tot 2021 onder contract staat in Groningen.

FC Groningen bereikte in juni vorig jaar een akkoord met Ritsu Doan en zijn club Gamba Osaka over een overgang naar Nederland. De Japanse dribbelaar maakt tijdens zijn huurperiode dusdanig veel indruk dat de club besloten heeft om hem te binden. "Het is ontzettend knap om op zo'n jonge leeftijd in een totaal andere cultuur je zo snel aan te passen en te ontwikkelen", zegt technisch manager Ron Jans. "Hij is gedurende het seizoen gegroeid en steeds belangrijker geworden voor het team. Een groot compliment voor die jongen."

Volgens Jans is ook Doan zelf blij dat hij langer bij Groningen gaat spelen. "Toen wij met hem over zijn toekomst spraken, toonde hij zich heel dankbaar dat FC Groningen het heeft aangedurfd hem te halen. Doan was er heel duidelijk in dat hij blij en tevreden is in Groningen. En het publiek houdt van hem en heeft hem binnen een jaar in de armen gesloten. En wij begrijpen ons publiek en hebben hetzelfde gevoel."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Kenneth Perez

Kenneth Perez uitgescholden in Eredivisie-stadion

  • ma 25 augustus, 19:20
  • 25 aug. 19:20
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis krijgt ineens enorm verwijt

  • ma 25 augustus, 17:32
  • 25 aug. 17:32
Wout Weghorst Sem Steijn

Wout Weghorst heeft duidelijk doel en wil meer goals maken dan Sem Steijn

  • ma 25 augustus, 14:25
  • 25 aug. 14:25
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ritsu Doan

Ritsu Doan
Frankfurt
Team: Frankfurt
Leeftijd: 27 jaar (16 jun. 1998)
Positie: AM, M (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Frankfurt
1
0
2024/2025
Freiburg
34
10
2023/2024
Freiburg
30
7
2022/2023
Freiburg
33
5

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
9
Volendam
3
0
3
10
Twente
3
-2
3
11
Groningen
3
-4
3
12
NAC
3
-4
3
13
Go Ahead
3
-3
2

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel