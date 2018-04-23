FC Groningen licht optie en behoudt belangrijke Doan

lijkt elke week belangrijker te worden voor FC Groningen en de club is blij met de manier waarop de huurling zich dit seizoen heeft ontwikkeld. De club maakt maandag bekend dat de optie in het huurcontract met Gamba Osaka is gelicht, waardoor de negentienjarige Japanner tot 2021 onder contract staat in Groningen.

FC Groningen bereikte in juni vorig jaar een akkoord met Ritsu Doan en zijn club Gamba Osaka over een overgang naar Nederland. De Japanse dribbelaar maakt tijdens zijn huurperiode dusdanig veel indruk dat de club besloten heeft om hem te binden. "Het is ontzettend knap om op zo'n jonge leeftijd in een totaal andere cultuur je zo snel aan te passen en te ontwikkelen", zegt technisch manager Ron Jans. "Hij is gedurende het seizoen gegroeid en steeds belangrijker geworden voor het team. Een groot compliment voor die jongen."

Volgens Jans is ook Doan zelf blij dat hij langer bij Groningen gaat spelen. "Toen wij met hem over zijn toekomst spraken, toonde hij zich heel dankbaar dat FC Groningen het heeft aangedurfd hem te halen. Doan was er heel duidelijk in dat hij blij en tevreden is in Groningen. En het publiek houdt van hem en heeft hem binnen een jaar in de armen gesloten. En wij begrijpen ons publiek en hebben hetzelfde gevoel."