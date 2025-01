Dolberg wil vlammen op WK: "Pakken wat ik pakken kan"

heeft bij Ajax een teleurstellend seizoen achter de rug, maar tot zijn eigen verbazing behoort de twintigjarige spits wel tot de WK-selectie van Denemarken. Nu hij meegaat naar Rusland, hoopt Dolberg ook speeltijd te krijgen. Een doel legt hij zichzelf echter niet op.

"Ik zal mijn best doen en honderd procent geven, maar ik weet niet wat me staat te gebeuren en of ik speeltijd krijg", vertelt Dolberg aan het Deense BT. "Ik ga pakken wat ik pakken kan", zijn de duidelijke woorden over de eventuele speelminuten die de jonge Ajacied van de Deense bondscoach Age Hareide krijgt.

Dolberg verloor dit seizoen bij Ajax zijn basisplaats aan Klaas-Jan Huntelaar en raakte vervolgens geblesseerd. Door zijn blessure dreigde hij het WK te missen, maar hij werd net op tijd weer fit. "Ik heb weinig wedstrijden gespeeld, maar ik wil weer veel spelen. Dat mis ik enorm. Het zou niet beter kunnen dan dat op het WK te doen."

