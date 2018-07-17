Feyenoord verbaasd over penalty-experiment KNVB

De KNVB maakte dinsdagmiddag bekend om komend seizoen te gaan experimenteren met het ABBA-systeem voor strafschoppen. De eerste keer dat deze variant in de penaltyserie mogelijk te zien zal zijn is in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Feyenoord is daar zeer verbaasd over.

Technisch directeur Martin van Geel van Feyenoord was zeer verrast toen hij ervan hoorde, zo laat hij weten in gesprek met Voetbal International. "Onze teammanager Bas van Noortwijk is gebeld door de KNVB. Gezegd werd: we gaan experimenteren met de penalty's in de Johan Cruijff Schaal. Ze worden genomen in een ABBA-schema."

Hoewel de KNVB hoopt dat het ABBA-systeem voor eerlijker spel zorgt, vinden ze bij Feyenoord de beslissing wat kortdag. "Hoe is het mogelijk? Die schaal is een serieuze prijs, hè. Op het WK hebben we net nog allerlei penaltyseries voorbij zien komen. Maar net als met kunstgras gaan we nu in Nederland weer iets nieuws verzinnen waar de rest van de wereld niet aan meedoet."