Heracles vervolgt de Duitse tour met back Czyborra

Heracles Almelo heeft zich versterkt met de Duitse linksback Lennart Czyborra. De negentienjarige jeugdinternational komt over van Schalke 04 en tekent een contract voor liefst drie seizoenen, met de optie voor mogelijk nog één jaar. In Almelo zijn ze meer dan verheugd met de talentvolle achterhoedespeler, die op knappe wijze is binnengehaald.

"Lennart is een enorm talent. Hij heeft indruk gemaakt in de jeugdopleiding van FC Schalke 04 en heeft ook al in nationale jeugdelftallen van Duitsland gespeeld", vertelt technisch directeur Mark-Jan Fledderus op de clubsite. "We zijn trots dat Lennart voor Heracles Almelo heeft gekozen. Met zijn komst hebben we de positie linksachter nu dubbel bezet en daarmee naar wens ingevuld."

De linksachter, die Bart van Hintum als concurrent heeft in Almelo, is ook blij met de kans in de Eredivisie met Heracles. "De eerste indruk van de club is erg goed. Het stadion en de mensen geven mij het gevoel dat dit de juiste keuze is. Mijn doel is om me bij deze club verder te ontwikkelen."

Met de in Berlijn geboren Czyborra vervolgt Heracles Almelo de Duitse tour die werd ingezet: eerder deze zomer werd namelijk Frank Wormuth aangesteld als hoofdtrainer en keeper Janis Blaswich en Maximilian Rossmann al gehaald. Sebastian Jakubiak – momenteel zwaargeblesseerd – stond al onder contract bij de Eredivisionist.

