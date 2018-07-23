Live voetbal

Oude liefde Dortmund te sterk voor Klopp, ondanks goal Van Dijk

Photo of Nathan Sprey Nathan Sprey
23 juli 2018, 00:05

Het voor Jürgen Klopp zo beladen oefenduel tussen Borussia Dortmund en Liverpool is geëindigd in een overwinning voor de oude liefde van de trainer. Met zijn huidige werkgever kwam hij dankzij Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk nog wel op voorsprong, maar zijn oude werkgever deed via een strafschop wat terug. Christian Pulisic schoot binnen en maakte vlak voor tijd ook nog de winnende. Jacob Bruun Larsen maakte nog 3-1 in blessuretijd.

En dat de Amerikaan scoorde was eveneens erg beladen. De afgelopen dagen kwam in de Engelse media naar buiten dat Klopp na Alisson, Naby Keïta, Fabinho en Xherdan Shaqiri de jonge Pulisic wil presenteren als de volgende grote volgende aankoop van Liverpool. Zondagavond stond hij, in zijn thuisland, echter gewoon in dienst van Borussia Dortmund en deed dat met verve.

Met die ploeg kon hij een achterstand echter niet voorkomen. Van Dijk kopte in de eerste serieuze oefenwedstrijd van het seizoen na een half uur voetbal de 1-0 snoeihard binnen. Het vroege uitvallen van verdediger Joël Matip was het enige smetje op de eerste helft van The Reds, bij wie de zeer zwak spelende Loris Karius in het doel stond.

De keeper die weet dat hij vervangen gaat worden door de Braziliaan Alisson was de enige speler van Liverpool die op het veld bleef staan. Zo kwam aanwinst Keïta voor Fabinho in de ploeg. Door de vele wijzigingen - die net als bij BVB plaats vonden overigens - kregen de Duitsers de kans om terug te komen. Uit een penalty schoot de veelbesproken Pulisic de gelijkmaker binnen. Uit een counter maakte hij vlak voor tijd ook nog de winnende treffer (2-1), waarna de jonge Larsen diep in blessuretijd zelfs de derde van de Duitsers maakte. En dat was mede te danken aan Karius, die bal zo in de voeten sloeg van de Deense aanvaller. Hij wordt vervangen door Alisson op korte termijn: wie moet er (eventueel) plaatsmaken voor uitblinker Pulisic?

