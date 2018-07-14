Live voetbal

Southgate trots en realistisch: "We zijn nog geen topteam"

14 juli 2018, 22:02

Engeland verloor de laatste twee wedstrijden op het WK, maar dat is voor bondscoach Gareth Southgate geen reden om pessimistisch te zijn over de prestaties. De keuzeheer liet na het 2-0 verlies tegen België in de troostfinale weten uitermate trots te zijn op zijn team.

"Ik ben onvoorstelbaar trots op wat mijn spelers hebben gepresteerd", zegt de keuzeheer tegen Sky Sports. Dat Engeland wederom verloren heeft van België, vindt hij geen schande. "We wisten van tevoren dat het een moeilijke wedstrijd zou worden. We speelden tegen één van de beste ploegen van de wereld, met geweldige individuele spelers."

Ondanks het verlies kijkt hij tevreden terug. "Uiteindelijk zijn we gewoon trots op wat we hebben laten zien. We maken ons geen illusies over waar we staan in het voetbal. We zijn bij de laatste vier ploegen geëindigd, maar zijn nog geen topteam dat daar thuishoort. Daar doen we niet moeilijk over. Tegen de absolute topploegen komen we nog iets te kort."

België - Engeland

2 - 0
Gespeeld op 14 jul. 2018
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: Rusland 2018

Gareth Southgate

Gareth Southgate
Functie: Coach
Leeftijd: 55 jaar (3 sep. 1970)

