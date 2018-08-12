Live voetbal

Buitenland: trefzekere Dijks, Babel scoort voor Besiktas

0 reacties
T.stiphout
12 augustus 2018, 23:13   Bijgewerkt: 13 augustus 2018, 12:32

Ook over de landsgrenzen zijn er zondag weer de nodige competitie- en bekerwedstrijden gespeeld. De Nederlanders deden het niet onverdienstelijk. Zo was Ryan Babel net als eerder deze week trefzeker voor zijn club Besiktas in Turkije en scoorde Mitchell Dijks zowaar voor Bologna in de Coppa Italia.

Mitchell Dijks, Bologna

De verdediger kwam deze zomer over van Ajax en laat in Italië meteen zijn voeten spreken. Bologna nam het in de Coppa Italia op tegen het kleine Calcio Padova en won zoals verwacht: 2-0. Dijks zelf tekende voor de tweede goal en had daarmee een flink aandeel in het halen van de volgende ronde.

Ryan Babel en Jeremian Lens, Besiktas

Het duo draait goed mee bij Besiktas, dat zondag met 2-1 de competitiewedstrijd tegen Akhisarspor won. Ryan Babel, eerder deze week ook al trefzeker in de voorronde van de Europa League, maakte vlak voor rust de 2-0 voor de Turken. Jeremian Lens werd in de tweede helft gewisseld, terwijl bij Akhisarspor Elvis Manu na rust binnen de lijnen kwam.

Eerder vandaag zorgde Memphis Depay met een fraaie vrije trap ervoor dat Olympique Lyon met 2-0 de eerste competitiewedstrijd in Frankrijk won. Ook Bas Dost is meteen op dreef, want [a,https://www.fcupdate.nl/voetbalnieuws/336855/bas-dost-scoort-twee-keer-en-schiet-sporting-naar-winst/,_blank,zijn twee treffers] hielpen Sporting Portugal aan een overwinning. In Engeland [a,https://www.fcupdate.nl/voetbalnieuws/336838/liverpool-begint-overtuigend-aan-het-premier-league-seizoen/,_blank,won Liverpool met Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk] binnen de lijnen hun eerste Premier League-wedstrijd van dit seizoen. 

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-spits Wout Weghorst

Onzekerheden voor WK-droom Wout Weghorst: ‘Hij moet wel zorgen dat hij speelt’

  • do 8 januari, 08:14
  • 8 jan. 08:14
Memphis Depay viert zijn winnende treffer bij Corinthians tegen Palmeiras

Toekomst Depay onzeker door herstructurering bij Corinthians

  • di 23 dec. 2025, 11:06
  • di 23 dec. 2025, 11:06
Depay voorlopig uitgeschakeld met knieblessure

Depay haalt na bekerwinst hard uit naar bestuur Corinthians

  • ma 22 dec. 2025, 08:37
  • ma 22 dec. 2025, 08:37
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ryan Babel

Ryan Babel
Leeftijd: 39 jaar (19 dec. 1986)
Positie: A, M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2023/2024
Eyüp
1
0
2022/2023
Eyüp
27
5
2021/2022
Galatasaray
30
3
2020/2021
Galatasaray
32
7

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel