Buitenland: trefzekere Dijks, Babel scoort voor Besiktas

Ook over de landsgrenzen zijn er zondag weer de nodige competitie- en bekerwedstrijden gespeeld. De Nederlanders deden het niet onverdienstelijk. Zo was net als eerder deze week trefzeker voor zijn club Besiktas in Turkije en scoorde zowaar voor Bologna in de Coppa Italia.

Mitchell Dijks, Bologna

De verdediger kwam deze zomer over van Ajax en laat in Italië meteen zijn voeten spreken. Bologna nam het in de Coppa Italia op tegen het kleine Calcio Padova en won zoals verwacht: 2-0. Dijks zelf tekende voor de tweede goal en had daarmee een flink aandeel in het halen van de volgende ronde.

Ryan Babel en Jeremian Lens, Besiktas

Het duo draait goed mee bij Besiktas, dat zondag met 2-1 de competitiewedstrijd tegen Akhisarspor won. Ryan Babel, eerder deze week ook al trefzeker in de voorronde van de Europa League, maakte vlak voor rust de 2-0 voor de Turken. Jeremian Lens werd in de tweede helft gewisseld, terwijl bij Akhisarspor Elvis Manu na rust binnen de lijnen kwam.

Eerder vandaag zorgde met een fraaie vrije trap ervoor dat Olympique Lyon met 2-0 de eerste competitiewedstrijd in Frankrijk won. Ook is meteen op dreef, want [a,https://www.fcupdate.nl/voetbalnieuws/336855/bas-dost-scoort-twee-keer-en-schiet-sporting-naar-winst/,_blank,zijn twee treffers] hielpen Sporting Portugal aan een overwinning. In Engeland [a,https://www.fcupdate.nl/voetbalnieuws/336838/liverpool-begint-overtuigend-aan-het-premier-league-seizoen/,_blank,won Liverpool met Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk] binnen de lijnen hun eerste Premier League-wedstrijd van dit seizoen.