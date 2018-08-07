Hoe Ajax dit seizoen écht kan breken met de laatste vier jaar

Al vier seizoenen lang wacht Ajax op een hoofdprijs: de afgelopen jaren waren PSV en Feyenoord te sterk in de titelstrijd, bleek Manchester United sterker in de eindstrijd van de Europa League en in de KNVB Beker vallen de Amsterdammers sinds de 5-1 nederlaag tegen PEC Zwolle ook keer op keer tegen. Dit seizoen is er echter reden om aan te nemen dat het wél gaat lukken om de eerste hoofdprijs sinds het vertrek van Frank de Boer te pakken. Aan vertrouwen, kwaliteit, bravoure en de ambitie ligt het in elk geval niet.

Al tijdens de presentatie op de Open Dag richtte aanwinst Daley Blind zich tot Femke Halsema. "Als we dit seizoen kampioen worden, moet de huldiging weer op het Museumplein zijn", sprak de Ajacied. Dergelijke verzoeken worden normaliter in aanloop naar de kampioenswedstrijd gedaan, soms zelfs pas als de titel daadwerkelijk behaald is. Maar nog voor de eerste bal is gaan rollen in de Eredivisie, hebben ze in Amsterdam de missie al uitgesproken. Een treffender voorbeeld van de druk in Amsterdam dan deze uitspraak van de duurste aankoop uit de clubhistorie van Ajax, is er vermoedelijk niet denkbaar.

En hoewel de immer nuchtere Matthijs de Ligt, dat hij met zijn achttien jaar (!) tot aanvoerder is benoemd bij Ajax voor komend seizoen blijft bijzonder knap, openlijk uitsprak tot nederigheid, is de Amsterdamse bravoure ondanks de prijzendroogte van vier jaar (!) groter dan ooit. "Natuurlijk moeten we een bepaalde bluf hebben, maar we moeten ook bescheiden blijven", vond de verdediger. Maar hoewel de prijzendroogte een van de grootste is uit de clubgeschiedenis en de voorbereiding qua oefenwedstrijden verre van niet optimaal was, zorgden de aankopen ervoor dat het vertrouwen groter is dan het seizoen dan in 2004, toen de clubleiding had bedacht dat Ronald Koeman een stropdas moest dragen met het nummer '1' erop.

Ook de tendens rondom Erik ten Hag is flink gekeerd. Was hij enkele maanden geleden nog de haperende coach die teksten van Lenny Kravitz amper uit zijn strot kreeg, is hij inmiddels de coach die de Amsterdammers 'dynamisch' laat voetballen. Het 4-3-3-systeem is niet langer heilig, Noussair Mazraoui op rechtsback, Hakim Ziyech op links. De elementen die van Ten Hag in Utrecht een goede trainer maakten, komen ook in Amsterdam terug. Ook in de Domstad was de speelwijze namelijk niet echt terug te brengen in een concrete formatie, wie naar puur naar de spelers keek. Zowel voorin als achterin zette hij bij FC Utrecht, voornamelijk balvaste, middenvelders. Een les die hij opstak in samenwerking met leermeester Pep Guardiola. "Op elke positie dominant zijn, dat spreekt me aan", aldus Ten Hag.

De grote omslag

De stemming in de Johan Cruijff ArenA is op wonderbaarlijke wijze meer dan honderdtachtig graden gedraaid. Na de nederlaag tegen PSV (3-0) waarin de Eindhovenaren zich tot de kampioen van Nederland kroonden, was het vertrouwen weg en de roep om het ontslag van Erik ten Hag harder dan ooit. Ruim drie maanden later is het vertrouwen en het daarmee gepaard gaande bravoure terug. Toch is er ook enige afwachtendheid gewenst, want er zijn ook nog wat punten tot zorgen.

Op het overvolle middenveld zal Ten Hag iedereen tevreden moeten houden. "Een luxeprobleem is alleen maar goed voor de interne concurrentie", zei hij weliswaar. Voor aanwinst Zakaria Labyad lijkt nog geen ruimte in de basiself, Siem de Jong is volledig overbodig en ook voor jongeling Carel Eiting - tegen Sturm Graz speelde hij uitstekend en Ten Hag is een fan van hem - is de concurrentie echt zwaar om door te breken. Gelukkig kan de coach veel middenvelders ook nog aan de zijkanten kwijt, mocht daar mogelijkheden voor zijn in de roulatie.

Ook voorin is het de vraag of Ajax de posities daadwerkelijk dubbel bezet heeft. De 35-jarige Huntelaar toont een klein beetje roest voor het doel. "Ik miste te veel kansen", gaf hij recentelijk toe over vorig seizoen. Tegen Sturm Graz was het niet anders voor de man, die ook aangaf niet altijd helemaal fit te zijn geweest. Met het oog op de Europese drang van Ajax is het te hopen dat Kasper Dolberg fit én in vorm geraakt. Anderzijds zou het kansen bieden voor Kaj Sierhuis, maar in een seizoen waarin je kampioen móét worden, is dat een onzekere factor.

Stropdas

Maar als ze in Amsterdam echt breken met de laatste seizoenen - wat ze met het transferbeleid al wél deden - en zorgen voor rust rondom het team en trainer Ten Hag, ligt er zéker perspectief. Een keer wat langer vertrouwen houden in de hoofdtrainer, ze in augustus géén spelers meer laten vertrekken zoals vorig jaar met Davinson Sánchez bijvoorbeeld nog gebeurde én er op bestuurlijk of technisch niveau geen strijd meer wordt uitgevochten zoals de laatste seizoenen het geval was, dán zijn alle ingrediënten in huis om daadwerkelijk te breken met de resultaten van de afgelopen vier seizoenen. Dan kan de stropdas met '1' aan het einde van dit seizoen met recht rond de hals van Ten Hag hangen.

Door: Nathan Sprey