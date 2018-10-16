Tevreden bondscoach: "Vind dat er een fundament ligt"

16 oktober 2018, 23:37
T.stiphout | Redacteur

Een 1-1 gelijkspel tegen de nummer één van de wereldranglijst kan alleen maar een tevreden bondscoach opleveren. Dat was bij Ronald Koeman ook het geval. "Ik vind dat er een fundament ligt waardoor we er niet zomaar vanuit hoeven te gaan dat we derde worden in de Nations League. Wie weet halen we nog wel meer punten."

Over de openingsfase, waarin België scoorde, doet de bondscoach tegen NOS ogenschijnlijk luchtig. "Je kan weinig doen aan zo'n geweldige goal. Die drie (Eden Hazard, Romelu Lukaku en Dries Mertens, red.) voorin zorgen voor zoveel kansen, maar ik vond ons ook moeizaam in het begin. We kwamen wel beter in de wedstrijd." Koeman vindt de moeizame openingsfase niet een probleem waar Oranje structureel mee kampt. "Zaterdag tegen Duitsland lag het aan onszelf. Vanavond was dat niet het geval."

Volgens Koeman was de rol van Memphis Depay wederom heel belangrijk. Hij is vol lof over zijn spits. "Hij heeft soms nog wat mindere momentjes, maar hij is een uitstekende speler. Ook vanavond heeft hij weer aangetoond een geweldige speler te zijn."

De driepunter tegen Duitsland en het gelijke spel tegen België geeft Koeman houvast en vertrouwen. Hij gaat de komende maanden vol vertrouwen tegemoet.

België - Nederland

1 - 1
Gespeeld op 16 okt. 2018
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2018

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

