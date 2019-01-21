Hahn: "Liep al direct tegen iemand op en sta ik in niemandsland"

eiste bij Ajax - sc Heerenveen (4-4) een hoofdrol voor zich op. De doelman blunderde bij de 3-1, maar hield de Friezen ook in de race met enkele goede reddingen waaronder de strafschop van Dusan Tadic. "Ik baal ontzettend van die fout", aldus Hahn.

"Ik zag de bal omhooggaan en ik dacht dat ik de bal weg kon stompen", vertelt Hahn aan Omrop Fryslân. "Maar ik liep al direct tegen iemand op en dan sta ik in niemandsland. Dan baal ik enorm. Ik had een goede voorbereiding gedraaid op de tweede seizoenshelft."

Op slag van rust onderscheidde Hahn zich door de penalty van Tadic te keren. Hij voorkwam daarmee de 4-1 en hield Heerenveen zicht op een goed resultaat. "Ik was blij dat ik 'm pakte. We zeiden: als we iets secuurder zijn, iets rustiger en iets meer lef tonen, dan zouden we er een paar keer goed doorheen kunnen komen."

Hoewel Heerenveen knap gelijkspeelde, waren er ook gemengde gevoelens. "We hadden misschien nog wel een penalty moeten hebben. Daarna kwamen we nog achter, maar in de allerlaatste minuut maakten we weer gelijk. We kwamen ook nog één-op-één waaruit we de 5-4 kunnen maken, maar ook Ajax kreeg nog een grote kans. Knotsgek."