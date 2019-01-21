Live voetbal

Hahn: "Liep al direct tegen iemand op en sta ik in niemandsland"

0 reacties
Lars van Mil
21 januari 2019, 10:52

Warner Hahn eiste bij Ajax - sc Heerenveen (4-4) een hoofdrol voor zich op. De doelman blunderde bij de 3-1, maar hield de Friezen ook in de race met enkele goede reddingen waaronder de strafschop van Dusan Tadic. "Ik baal ontzettend van die fout", aldus Hahn.

"Ik zag de bal omhooggaan en ik dacht dat ik de bal weg kon stompen", vertelt Hahn aan Omrop Fryslân. "Maar ik liep al direct tegen iemand op en dan sta ik in niemandsland. Dan baal ik enorm. Ik had een goede voorbereiding gedraaid op de tweede seizoenshelft."

Op slag van rust onderscheidde Hahn zich door de penalty van Tadic te keren. Hij voorkwam daarmee de 4-1 en hield Heerenveen zicht op een goed resultaat. "Ik was blij dat ik 'm pakte. We zeiden: als we iets secuurder zijn, iets rustiger en iets meer lef tonen, dan zouden we er een paar keer goed doorheen kunnen komen."

Hoewel Heerenveen knap gelijkspeelde, waren er ook gemengde gevoelens. "We hadden misschien nog wel een penalty moeten hebben. Daarna kwamen we nog achter, maar in de allerlaatste minuut maakten we weer gelijk. We kwamen ook nog één-op-één waaruit we de 5-4 kunnen maken, maar ook Ajax kreeg nog een grote kans. Knotsgek."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ismael Saibari en Theo Janssen

Theo Janssen weet het zeker: 'Als Real Madrid draait, kan Saibari daar meedraaien'

  • Gisteren, 22:40
  • Gisteren, 22:40
AZ-verdediger Wouter Goes

Marco van Basten vindt Wouter Goes laf: ‘Stoer doen, maar op de grond gaan mekkeren’

  • Gisteren, 22:22
  • Gisteren, 22:22
Rene van der Gijp bij Vandaag Inside

René van der Gijp kritisch over veranderingen bij Vandaag Inside: ‘Johan Derksen weet van tevoren al wat ik zeg’

  • Gisteren, 21:08
  • Gisteren, 21:08
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Heerenveen

Ajax
4 - 4
sc Heerenveen
Gespeeld op 20 jan. 2019
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2018/2019

Meer info

Warner Hahn

Warner Hahn
Hammarby IF
Team: Hammarby
Leeftijd: 33 jaar (15 jun. 1992)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Hammarby
26
0
2024
Hammarby
15
0
2024
Kyoto
0
0
2023
Kyoto
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
8
NEC
11
7
15
9
Twente
11
2
15
10
Heerenveen
11
0
14
11
Go Ahead
11
0
13
12
Fortuna
11
-4
13

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel