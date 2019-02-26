Live voetbal

Leicester in gesprek met Rodgers: Celtic stemt met tegenzin toe

Lars van Mil
26 februari 2019, 11:55

Leicester City is in gesprek met Brendan Rodgers om de vrijgekomen trainersvacature in te vullen. Celtic, de huidige werkgever van de 46-jarige Noord-Ier, heeft daarvoor toestemming gegeven. Zij het met tegenzin. Celtic bevestigt dat zelf via de officiële kanalen, nadat Engelse media meldden dat Rodgers op weg is naar Leicester.

Rodgers heeft Celtic laten weten dat hij interesse heeft in The Foxes en het gesprek aan wil gaan. Als de partijen tot een akkoord komen, keert Rodgers terug in de Premier League waar hij eerder Liverpool en Swansea City onder zijn hoede had. Hij is nu bijna drie jaar trainer van Celtic.

Leicester nam zondag per direct afscheid van Claude Puel. De Fransman betaalde de tol voor een dramatische reeks, waarin de kampioen van 2017 één puntje pakte in zes wedstrijden.

