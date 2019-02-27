Live voetbal

Steijn stelt dat blessure Promes niet door kunstgras komt

Jerold Promes liep afgelopen vrijdag een vreselijke blessure op bij VVV-Venlo tegen Heracles Almelo. De verdediger brak zijn knieschijf, maar die blessure heeft volgens Maurice Steijn niets te maken met het kunstgrasveld in Limburg.

"Ik ben er het hele weekend mee bezig geweest. Een wedstrijd verliezen is vervelend, maar een speler op zo'n manier kwijtraken is veel erger. En dan ook nog zo'n steunpilaar", zegt de trainer tegen Voetbal International. De coach weet dat zijn speler tien maanden zal moeten herstellen van de zware kwetsuur.

Een link met kunstgras is er volgens Steijn niet. "Ik heb dat besproken met leden van onze medische staf, en die zeiden dat daarvan geen sprake is", zegt Steijn. "Het was ook het begin van de wedstrijd, het veld was net gesproeid. Sowieso een beetje klammig ook, omdat het avond was. Wat Jerold overkwam, is zeldzaam en gewoon pure pech. Hij gleed weg en klapte door zijn knie."

