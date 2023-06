Doelpuntenfestijn in Den Haag: "Het leek wel Sesamstraat"

Zowel ADO Den Haag als Vitesse scoorde zaterdagavond drie keer, waardoor het treffen tussen de clubs in 3-3 eindigde. Lex Immers fungeerde bij de Hagenaren als spits en was met twee goals en een assist zeer belangrijk voor zijn ploeg. De doelpuntenmaker is blij dat ADO uiteindelijk een punt heeft overgehouden aan de wedstrijd, maar is minder tevreden over de wijze waarop zijn ploeg voor rust verdedigde. "Het leek af en toe wel Sesamstraat", zegt hij tegen Omroep West.

Alfons Groenendijk sluit zich aan bij de woorden van zijn pupil. "Dat is natuurlijk niet goed. Ik ben daar ook boos over geworden in de rust. Hoeveel goals moet je maken om te winnen van Vitesse?", vraagt de trainer zich hardop af. ADO opende tegen Vitesse de score, kwam na een halfuur op gelijke hoogte maar ging door een derde doelpunt van Thomas Buitink alsnog met een achterstand de rust in. Door een doelpunt van Immers hielden de Hagenaren alsnog een punt over aan de wedstrijd. "Tja, 3-3. Het is toch maar een punt. Hij valt laat, dus uiteindelijk moet je er ook nog wel blij mee zijn."

Immers speelde tegen Vitesse als spits, wat Groenendijk enorm beviel. "Hij heeft het geweldig ingevuld, als in z'n Feyenoord-tijd. Heel doelgericht. Twee hele goede goals", aldus Groenendijk, die Immers mogelijk vaker als diepste aanvaller gaat gebruiken. "Ik ga het met de jongens bespreken. Hoe hebben ze het zelf ervaren? Lex kan je overal neerzetten. Ik heb ook gezegd: 'het is jammer dat hij geen tweelingbroer heeft'. Want ook op het middenveld is hij ontzettend belangrijk. Maar in de spits heeft hij het samen met Nasser El Khayati prima gedaan."

