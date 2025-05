Ten Hag denkt dat Juventus zich gaat aanpassen aan Ajax

Erik ten Hag verwacht dat Juventus dinsdag met een speciaal plan komt om het spel van Ajax te verstoren. De trainer denkt niet dat Juventus volledig van eigen kracht zal uitgaan, maar verwacht dat de topclub zich zal aanpassen aan Ajax.

"Vorige week hadden wij de controle, maar scoorden we niet vaker dan één keer. Ik verwacht dat Massimiliano Allegri dinsdag aanpassingen gaat doorvoeren om verder terug te zakken. Wij zullen onze eigen bovengrens weer moeten opzoeken", aldus Ten Hag bij de persconferentie. De coach heeft geen speciaal plan om Cristiano Ronaldo te stoppen. "Wij zetten geen vaste speler op hem, want dat doen we nooit."

"Het is aan ons om onze grens verder te verleggen. We zullen moeten scoren en weten dat we top moeten zijn. Maar we hebben al vaker onze grenzen verlegd. Het uitschakelen van Real Madrid was prachtig, maar we willen opnieuw een onvergetelijke wedstrijd neerzetten. We hebben zelfvertrouwen en moeten zeer geconcentreerd zijn", aldus de trainer van Ajax.

