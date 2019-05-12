Berghuis in afscheidsduel Van Persie terug in basis Feyenoord

Robin van Persie start in zijn afscheidswedstrijd in De Kuip, waar Feyenoord het opneemt tegen ADO Den Haag. Ook keert terug in de basis van de Rotterdammers. Hij heeft een schorsing achter de rug. Dat gaat ten koste van Dylan Vente en Orkun Kökcü. De twee speelden in de laatste wedstrijd van Feyenoord tegen NAC Breda.

Het duel met ADO staat volledig in het teken van het afscheid van Van Persie en Giovanni van Bronckhorst. Voor Feyenoord staat er zondagmiddag niets meer op het spel, omdat de derde plek al in handen is. De bezoekers uit Den Haag hebben nog een theoretische kans op het bereiken van de play-offs voor Europees voetbal.

Opstellingen:

Feyenoord: Vermeer; St. Juste, Botteghin, Van Beek, Malacia; Clasie, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Van Persie, Larsson

ADO Den Haag: Zwinkels; Malone, Beugelsdijk, Kanon, Meijers; Bakker, Immers, El Khayati; Becker, Falkenburg, Goossens

