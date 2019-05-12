Berghuis in afscheidsduel Van Persie terug in basis Feyenoord

12 mei 2019, 14:05   Bijgewerkt: 14:14
Lars van Mil | Redacteur

Robin van Persie start in zijn afscheidswedstrijd in De Kuip, waar Feyenoord het opneemt tegen ADO Den Haag. Ook Steven Berghuis keert terug in de basis van de Rotterdammers. Hij heeft een schorsing achter de rug. Dat gaat ten koste van Dylan Vente en Orkun Kökcü. De twee speelden in de laatste wedstrijd van Feyenoord tegen NAC Breda.

Het duel met ADO staat volledig in het teken van het afscheid van Van Persie en Giovanni van Bronckhorst. Voor Feyenoord staat er zondagmiddag niets meer op het spel, omdat de derde plek al in handen is. De bezoekers uit Den Haag hebben nog een theoretische kans op het bereiken van de play-offs voor Europees voetbal.

Opstellingen:

Feyenoord: Vermeer; St. Juste, Botteghin, Van Beek, Malacia; Clasie, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Van Persie, Larsson

ADO Den Haag: Zwinkels; Malone, Beugelsdijk, Kanon, Meijers; Bakker, Immers, El Khayati; Becker, Falkenburg, Goossens

Overzicht: hier zit de spanning nog volop in de Eredivisie

Lees ook:
Willem van Hanegem met De Kuip

Willem van Hanegem hekelt berichtgeving ESPN over Ajax: ‘Allemaal enge gasten!’

  • Gisteren, 07:55
  • Gisteren, 07:55
  • 6
Willem van Hanegem Robin van Persie Feyenoord

Van Hanegem vindt gedrag Van Persie niet bij Feyenoord passen en eist vertrek

  • za 18 april, 16:20
  • 18 apr. 16:20
  • 6
Serdar Gözübüyük Feyenoord Excelsior

Serdar Gözübüyük haalt Instagram-account offline na NEC - Feyenoord

  • ma 13 april, 16:40
  • 13 apr. 16:40
  • 13
Feyenoord - ADO

Feyenoord
0 - 2
ADO Den Haag
Gespeeld op 12 mei 2019
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2018/2019

