Ajax slaat slag met nieuw contract hoofdsponsor Ziggo

Ajax is druk bezig met het aantrekken van Quincy Promes, maar heeft ondertussen ook een andere deal gesloten. De Amsterdammers melden maandagmiddag dat de bestaande sponsorovereenkomst met Ziggo is opengebroken en verlengd. Het nieuwe contract loopt to 2020.

Ziggo is momenteel 4,5 jaar hoofdsponsor van Ajax en staat door de nieuwe overeenkomst sowieso ook de komende drie jaar met de naam op het shirt. Daarnaast is een optie opgenomen voor een verdere verlenging tot en met 30 juni 2024. Algemeen directeur Edwin van der Sar spreekt van een uitstekende deal. "Wij zijn Ziggo erg dankbaar voor het in ons gestelde vertrouwen en de manier waarop zij als hoofdsponsor invulling geven aan onze samenwerking. Ziggo zal ook komend seizoen meerdere activiteiten en acties organiseren voor onze fans. Daarnaast kunnen supporters in heel Nederland via Ziggo Sport genieten van exclusieve Ajax-content."

"Met ons nieuwe partnership kunnen klanten nu nog meer genieten van Ajax dan voorheen", zegt Marcel de Groot, directeur consumentenmarkt van VodafoneZiggo, op de site van Ajax. "We zijn zeer verheugd dat we minimaal tot en met 2022 verbonden blijven aan Ajax. Ziggo staat voor de beste beleving van sport en entertainment. Met ons nieuwe partnership kunnen klanten nu nog meer genieten van Ajax dan voorheen."