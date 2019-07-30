Van Wolfswinkel stuurt PSV naar voorrondes Europa League

PSV zal zijn Europese avontuur moeten vervolgen in de voorrondes van de Europa League. De Eindhovenaren begonnen met een 3-2 voorsprong aan het uitduel met FC Basel, maar verloren na een meeslepende voetbalavond met 2-1. Uitgerekend de Nederlander zorgde ervoor dat niet PSV, maar FC Basel het in de volgende voorronde opneemt tegen LASK Linz uit Oostenrijk.

Zowel FC Basel als PSV startte met dezelfde elf spelers als in het heenduel. Nick Viergever, Erick Gutiérrez, Hirving Lozano en Donyell Malen waren bankzitter tegen Ajax, maar hadden hun basisplek dinsdag dus weer terug. PSV opende dramatisch, werd meteen overlopen, verloor al zijn duels en moest na acht minuten al een treffer incasseren: Hirving Lozano gaf een vrije trap weg en Eray Cömert kogelde via de onderkant van de lat binnen. De bal ging dwars door het midden en scheerde de vuisten van de mistastende Jeroen Zoet: 1-0.

Aan het einde van de eerste helft kreeg FC Basel, onder begeleiding van een even plotselinge als fikse regenbui, de geest weer en begonnen de Zwitsers aan te dringen. PSV doorstond enkele hachelijke momenten en ging met een 1-1 stand aan de thee. In de hectische openingsfase van de tweede helft kwam geen verandering in de stand, ondanks kansen aan beide zijden: Steven Bergwijn stuitte in de korte hoek op doelman Jonas Omlin en Cömert kopte over na mistasten van Zoet.

PSV moest nu komen en drong FC Basel ver terug. De Zwitsers leken even te buigen, maar hervonden hun tweede adem en stonden in de slotfase geen kansen meer toe. Een wonderbaarlijke ontsnapping zoals in Eindhoven bleef ditmaal uit: voor PSV eindigt het Champions League-avontuur al in juli. De club uit Eindhoven zal in de voorronde Europa League de degens kruisen met FK Haugesund (Noorwegen) of Sturm Graz (Oostenrijk).

Opstelling en beoordelingen*

PSV: Jeroen Zoet 5; Denzel Dumfries 6, Derrick Luckassen 7, Nick Viergever 6, Michal Sadílek 7; Pablo Rosario 6, Steven Bergwijn 5, Erick Gutiérrez 5; Hirving Lozano 5.5 (76. Cody Gakpo -), Donyell Malen 7.5, Bruma 5

Man of the match: Donyell Malen

*: spelers moeten ten minste 20 minuten meespelen om in aanmerking te komen voor een beoordeling