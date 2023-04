Slot hoopvol: "Zijn er klaar voor en hebben er onwijs veel zin in"

AZ staat donderdag voor de moeilijke opdracht om de 1-1 remise van vorige week tegen Antwerp FC te verbeteren in de uitwedstrijd. Arne Slot weet dat het moeilijk gaat worden op Belgische grond, maar heeft vertrouwen in een goede afloop,

"1-1 is een uitslag die wij vooraf niet graag hadden gewild", sprak Slot woensdag tijdens het perspraatje. "We weten dat we of nu moet winnen of minimaal één goal moeten maken. Maar we willen altijd aanvallend voetbal spelen en het liefst op een manier zodat de tegenstander niet kan counteren. Dan moeten we heel veel hetzelfde doen als vorige week. Want op een groot gedeelte van het duel kunnen we tevreden terugkijken."

Slot weet dat Antwerp een fysiek sterke ploeg is. "We hebben in de heenwedstrijd goed gereageerd op de fysieke strijd. Daarnaast hebben we goed voetbal gespeeld en dat leidde tot veel (halve) kansen. Helaas niet tot meer dan één goal. Dat betekent dat we verdedigend gezien wat dingen anders moeten doen én in de achtervolging moeten. Wij zijn er klaar voor en hebben er onwijs veel zin in."

De coach kan donderdag beschikken over een fitte ploeg en dat betekent dat ook Stijn Wuytens inzetbaar is. De verdediger staat in de basis, verzekerde Slot.