Veltman kijkt uit naar CL: "En dat liedje bij opkomst, hè"

Nog ruim een dag, dan speelt Ajax haar eerste Champions League-wedstrijd van dit seizoen. In de eigen Johan Cruijff Arena komt het Franse LOSC Lille op bezoek. Waarschijnlijk staat centraal in de verdediging van de Amsterdammers. Hij kijkt uit naar de topwedstrijden in het miljardenbal.

"En dat liedje bij opkomst hè, dat blijft altijd mooi", merkt hij lachend op tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel. In de kwalificatie rekende Ajax af met PAOK Saloniki en Apoel Nicosia, waardoor ze club voor het tweede opeenvolgende jaar in de Champions League uitkomt. "Nu begint het echte werk en daar kijk je echt naar uit."

De verdediger hoopt op wederom een nieuwe lange campagne, nadat vorig seizoen de halve finale werd bereikt en heel Amsterdam in de ban was van Ajax' Champions League-avontuur. "Ik woon zelf in Amsterdam en weet hoe het leeft. Vorig jaar kreeg ik vaak op straat en in het park te horen 'ga zo door', als we weer eens mochten spelen."

Schuiven met Veltman

Zaterdag speelde Veltman tegen SC Heerenveen (4-1 winst) als rechtsback, tegen de Fransen staat de verdediger waarschijnlijk centraal achterin. Of dat geschuif met posities lastig voor hem is? "Nee inmiddels niet meer. Het liefst sta ik centraal, maar rechtsback kan ik uitstekend uit de voeten. Als centrale verdediger ben je veel aan het scannen. Als rechtsback kan ik meer aanvallen. Ik vind het allebei prima."