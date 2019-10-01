Bosz onderuit bij sterk Juve, Atlético wint in Moskou

Juventus heeft zonder al te veel moeite afgerekend met het Bayer Leverkusen van Peter Bosz. Met als basisspeler werd het in Turijn 3-0. In Moskou zegevierde Atlético Madrid door na rust twee keer te scoren tegen Lokomotiv.

Juventus – Bayer Leverkusen: 3-0

Voor Peter Bosz was het treffen in Turijn eigenlijk een do-or-die-duel. Leverkusen verloor het eerste duel tegen de, op het eerste oog, zwakste broeder Lokomotiv Moskou. In eigen huis liep het dus meteen een flinke tegenslag op, waardoor het op bezoek bij Juventus eigenlijk een punt gepakt moest worden.

Zover kwam het niet in Turijn, waar Matthijs de Ligt centraal achterin een verdienstelijke wedstrijd speelde. Juventus gaf weinig kansen weg en opende via Gonzalo Higuaín al na een kwartier de score. Daarmee speelde het zichzelf in de kaart, want vervolgens controleerde De Oude Dame zeer geroutineerd het duel.

Nadat Cristiano Ronaldo in de tweede helft een dot van een kans liet liggen, besliste Federico Bernardeschi het duel met nog een half uur te spelen. Hij schoot binnen na een combinatie met Higuaín en Ronaldo. De Portugees prikte in de slotfase ook zijn doelpunt mee.

Juventus staat op vier punten na twee duels, terwijl het nog altijd puntloze Leverkusen, waar Daley Sinkgraven inviel, de volgende wedstrijd tegen Atlético Madrid moet winnen om nog uitzicht te houden op overwintering.

Lokomotiv Moskou – Atlético Madrid: 0-2.

De Madrilenen zelf deden uitstekende zaken in Rusland. In Moskou versloeg het Lokomotiv dankzij goals van Joao Felix en Thomas Partey. Voor rust viel er weinig te beleven, want ondanks een gigantische mogelijkheid voor Diego Costa vielen er in het eerste bedrijf geen goals. Felix en Partey gooiden de wedstrijd na rust in het slot en dankzij een uitstekend keepende Jan Oblak slikte Atlético ook geen tegentreffer.

Dankzij de overwinning gaat de ploeg van Diego Simeone samen met Juventus aan de leiding. Lokomotiv volgt op een punt achterstand.