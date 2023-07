Dubbele gevoelens bij Van Bommel: "Eerste helft goed"

PSV heeft zondag twee gezichten laten zien in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. De ploeg van Mark van Bommel speelde uitstekend voor rust en scoorde daarin twee keer, maar zakte na de pauze weg en trok moeizaam de 2-1 over de streep. "Na rust was het helemaal weg", zegt de coach op de clubwebsite.

De oefenmeester won met zijn team zes duels op rij niet, maar zag dat zijn team goed begon tegen Heerenveen. "Ik vond de eerste helft erg goed. Ik denk dat we acht hele goede kansen hebben gekregen", aldus de trainer. "Daarin kregen we uit het niets een goal tegen en ineens was het helemaal weg. Dan is het behelpen."

Van Bommel zag dat het na de tegengoal van Jens Odgaard niet goed meer ging. "Als al die ballen verkeerd vallen, slaat het op je benen. Je voelt het als speler. Of ik 'm kneep? Natuurlijk. Lars pakt gelukkig een aantal ballen. Je probeert nog te sturen, het anders neer te zetten, maar dat lukt niet. Het is heel moeilijk om al die jongens te bereiken. Het is ook niet makkelijk om het goede niveau va de eerste helft vast te houden, dat lukt bijna nooit."