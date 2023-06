Topvorm blijft aanwezig bij Leicester City, dat derde staat

Leicester City blijft geweldig draaien in de Premier League. De ploeg van Brendan Rodgers won onlangs met 0-9 van Southampton en steekt nog altijd in de goede vorm. Zondag werd er namelijk met 0-2 gewonnen van Crystal Palace.

Leicester was de betere ploeg tegen Palace, dat eveneens bezig is aan een goed seizoen. Na een uur werd de ban gebroken door een doelpunt van de Turkse verdediger Caglar Soyuncu. Leicester hield de voorsprong vast en maakte in de slotfase ook nog de 0-2. Jamie Vardy besliste de wedstrijd door in de 88ste minuut de tweede goal te maken. Leicester heeft daardoor nu vijf van de laatste zes wedstrijden gewonnen en staat nu derde, met slechts twee punten minder dan Manchester City.

Volgende week wacht de verrassende nummer drie een nieuwe mooie uitdaging als Arsenal op bezoek komt.