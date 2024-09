Van Beek op de weg terug: "Heeft tijd nodig om fit te worden"

heeft goede hoop dat hij spoedig terugkeert in de selectie van Feyenoord. De verdediger speelde maanden geleden vanwege blessureleed zijn laatste wedstrijd, maar heeft de trainingen bij de Rotterdammers inmiddels hervat.

En dat bevalt goed, laat hij weten aan Feyenoord TV. Eind juli, tijdens de voorbereiding, raakte de centrale verdediger (25) geblesseerd. "Ik heb natuurlijk een lange weg achter de rug. Het heeft tijd nodig om weer fit te worden."

De terugkeer op het trainingsveld is een stap in de goede richting. Wanneer de verdediger, vorig seizoen goed voor 22 competitieduels, weer minuten kan maken onder trainer Dick Advocaat is nog niet bekend. "Ik bekijk van week tot week hoe het er voor staat. Ik maak grote stappen en hoop ik binnenkort weer terug te komen."