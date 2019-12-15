Kooij blijft bij rode kaarten Zeefuik en 'agressieve' Buijs

Groot onbegrip bij de technische staf van FC Groningen over Joey Kooij. De scheidsrechter stuurde gisteravond in het duel met ADO Den Haag verdediger Deyovaisio Zeefuik met rood naar de kleedkamer en in de tweede helft kreeg ook trainer Danny Buijs diezelfde kleur kaart voor aanmerkingen op de leiding. Kooij vindt beide kaarten na afloop terecht en stelt dat de trainer van Groningen zich moet gedragen.

De woede ontstond vlak voor rust toen Zeefuik na ingrijpen van de VAR met rood werd weggestuurd vanwege het geven van een elleboog. De verdediger zelf zegt na afloop tegen FOX Sports dat hij het niet meer dan een duel vond. "Ik raakte hem, maar het was geen slaande beweging. Ik ben het er nog steeds niet mee eens."

Ook trainer Buijs was het op z'n zachtst gezegd niet eens met de beslissing van de arbiter en liet dat meerdere malen blijken. Vlak voor tijd was de maat voor Kooij vol, blikt hij na afloop terug in gesprek met FOX Sports. "Rond de 81ste minuut ging hij volledig uit z'n stekker en ik vond het zo'n agressieve wijze dat ik ervoor koos om hem direct rood te geven. Het is jammer dat je dat hoort."

Buijs sprak na afloop het vermoeden uit dat er misschien sprake is van partijdigheid. "Kijk, je moet ervan uit gaan dat de scheids onpartijdig is en zijn job doet. Maar we hebben hem een paar keer gehad als VAR en als scheidsrechter en in alle wedstrijden heeft hij in mijn optiek fouten gemaakt. Dat zijn de feiten die voor zich spreken. Dan vraag je aan hem of er meer speelt of dat het gewoon allemaal fouten zijn."

Kooij stelt dat de trainer "oude koeien uit de sloot haalt". Hij staat nog steeds achter de rode kaart. "Je ziet de elleboog in het gezicht van de speler. Er is een gevaar om de tegenstander te blesseren. Hij plant 'm in het gezicht. Ik snap dat als je door een groene bril kijkt, het lastig is om dat te zeggen", doelt de scheidsrechter op Buijs.