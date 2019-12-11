Solskjaer looft sterk AZ: "Noem het romantisch"

11 december 2019, 17:31   Bijgewerkt: 18:18
Remco | Redacteur

De goede prestaties van AZ zijn ook bij Manchester United niet onopgemerkt gebleven. De Alkmaarders zijn bezig aan een uitstekend seizoen en spelen donderdag in de Europa League op Old Trafford. Trainer Ole Gunnar Solskjaer verwacht een pittig duel.

"We schatten AZ hoog in, we hebben veel wedstrijden van ze bekeken. Ze staan ver voor op PSV in de competitie, dus we weten dat ze kwaliteiten hebben. Het is niet makkelijk om tegen ze te spelen, ze hebben veel vertrouwen", zegt hij tegen FOX Sports. Volgens de Noor speelt AZ aanvallend en aantrekkelijk voetbal. "Je kunt het romantisch voetbal noemen, ik hou van de manier waarop ze voetballen, het is een echt team. Sommige teams spelen op passie en hanteren de lange bal, maar bij AZ zie je patronen terug. Ze proberen tegenstanders op een voetballende wijze te verslaan."

Manchester United staat bovenaan de groep met tien punten, terwijl AZ op negen staat. "We gaan jonge spelers een kans geven, dat ligt in onze natuur. Beide ploegen zijn al door, dus voor mij is het ook een goede mogelijkheid om wat te rouleren."

Lees ookManchester United jaagt zonder Pogba op groepswinst tegen AZ

Lees ook:
ESPN

NEC is woedend op Wouter Goes na incident met Jasper Cillessen

  • zo 19 april, 18:44
  • 19 apr. 18:44
  • 9
Willem van Hanegem met De Kuip

Willem van Hanegem hekelt berichtgeving ESPN over Ajax: ‘Allemaal enge gasten!’

  • zo 19 april, 07:55
  • 19 apr. 07:55
  • 8
AZ-middenvelder Sven Mijnans

Valentijn Driessen: 'Sven Mijnans moet naar PSV'

  • Gisteren, 22:54
  • Gisteren, 22:54
  • 1
Man Utd - AZ

Manchester United
4 - 0
AZ
Gespeeld op 12 dec. 2019
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2019/2020

Meer info

Ole Gunnar Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer
Leeftijd: 53 jaar (26 feb. 1973)
Positie: Aanvaller

