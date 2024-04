United blijft aanmodderen en verliest thuis van Burnley

Het wil maar niet vlotten met Manchester United. De ploeg van de bekritiseerde Ole Gunnar Solskjaer ging woensdag beschamend met 0-2 ten onder tegen Burnley, dat afgelopen weekend ook al won van Leicester City. Het betekent de derde nederlaag in vier competitieduels voor United.

De kritiek op Solskjaer is al tijden hevig en zal na vanavond alleen maar toenemen. Het was woensdag weer zeer pover wat de ploeg liet zien. Nog altijd zonder Paul Pogba creëerde het team te weinig kansen, al had het wel het meeste balbezit en het overwicht. Desondanks kwamen de bezoekers op voorsprong. Spits Chris Wood schoot hard raak vijf minuten voor de pauze en kreeg Old Trafford stil met die goal.

Het werd nog erger voor de thuisclub toen Jay Rodriguez tien minuten na rust voor de 0-2 zorgde. De aanvaller schoot geweldig raak na een prachtige aanval over vele schijven. Daarna deed Burnley wat het zo goed kan en dat was verdedigen. United wist geen bres te slaan in de defensie en ging met het schaamrood op de kaken van het veld. Burnley neemt door de tweede verrassende zege op rij afstand van de onderste plaatsen. United staat vijfde met liefst zes punten achterstand op nummer vier Chelsea.