Rose baalt van Mourinho: "Wist dat ik nooit zou gaan spelen"

Tussen en José Mourinho lijkt het niet meer goed te komen. De linksback van Tottenham Hotspur speelt op huurbasis bij Newcastle United en dat komt volgens de verdediger door de huidig manager van Spurs, die nooit het vertrouwen schonk aan Rose.

Dat stelt hij in een interview met The Daily Mail. "Ik wist na een maand dat ik nooit zou gaan spelen", aldus Rose. "Het was moeilijk om te gaan trainen met de gedachte dat ik toch niet zou gaan spelen." Onder Mourinho kwam de vleugelverdediger een aantal duels in actie, maar verdween hij al snel uit de basis.

De manager is zich van geen kwaad bewust en doet de beschuldigingen af als onzin. "Zelfs voor Rose was het een geweldige kans om drie wedstrijden te spelen en te laten zien wat hij kan."