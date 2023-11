ADO-directeur Hamdi steekt fans hart onder de riem

Ook bij ADO Den Haag is de onzekerheid door de coronacrisis zeer groot. Daar komt nog bij dat er onrust is achter de schermen en dat is niet alleen zo vanwege de contracten die in de zomer aflopen, maar ook acties van United Vansen.

Als de Eredivisie dit seizoen niet meer afgemaakt wordt, bestaat de kans dat ADO in de Eredivisie blijft. "Maar dat is wel onze laatste zorg", vertelt algemeen directeur Mohammed Hamdi in een open brief aan de fans. "We hopen dat het goed gaat met onze supporters, dat ze allemaal gezond zijn en blijven, zodat ze straks weer naar de club kunnen komen kijken."

Ondertussen zijn de belangen in China groot voor ADO. Vantone Investments Holding Limited neemt namelijk waarschijnlijk Tianjin Tianhai over. Vantone is grootaandeelhouder van United Vansen, dat op 99 procent van de aandelen van ADO in bezit heeft. Dat kan betekenen dat er deuren opengaan voor ADO.

Hamdi volgt het nauwlettend, zegt hij tegen Voetbal International. "Ik werk inmiddels een half jaar samen met UVS en als ik zie wat de overname van Tianjin Tianhai door Vantone Group / UVS voor ADO Den Haag allemaal kan betekenen, krijg ik een optimistisch gevoel. Na een paar jaar van ongelimiteerd investeren in topspelers zijn ze in China inmiddels veel slimmer bezig. Er wordt als er buitenlandse spelers worden aangetrokken, nu veel beter gekeken of spelers iets toevoegen. En of de prijs daar wel naar is. Een gevolg is ook dat de nadruk nu veel meer is komen te liggen op de ontwikkeling van jonge spelers. De acquisitie door UVS van Tianhai zal dan ook ongetwijfeld de uitwisseling van spelers tussen China en Nederland bevorderen."

"Dit is niet alleen een zeer goede kans voor ADO, maar ook voor andere Nederlandse clubs. Ik verwacht dat er niet alleen meer Chinese spelers in ons land zullen opduiken, maar ook dat er uiteindelijk meer Nederlandse spelers terecht zullen komen in de Super League of de Chinese League", zegt Hamdi.