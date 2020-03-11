Live voetbal

'Feyenoord én Europese topclubs geïnteresseerd in Vranckx'

Nathan Sprey
11 maart 2020, 13:19   Bijgewerkt: 6 december 2023, 15:25

Feyenoord heeft belangstelling voor Aster Vranckx. De middenvelder van KV Mechelen is in België een van de revelaties van dit seizoen en wordt daarom begeerd door meerdere buitenlandse clubs. Manchester City, Juventus, AC Milan en Bayern München zouden hem eveneens op het scoutslijstje hebben staan.

Dat schrijft Het Gazet van Antwerpen althans. Eerder kwam via het doorgaans betrouwbare KuipTalk naar buiten dat de Rotterdammers het talent op de radar hebben staan. Zij schreven ook over de buitenlandse interesse, maar noemden alleen AC Milan en ook Chelsea. Recentelijk (in de zomer van 2019) verlengde hij overigens wel zijn contract tot 2022 bij de Belgische club.

De verdedigende middenvelder kent dit seizoen zijn doorbraak in de Jupiler Pro League. Hij speelde tot dusver negen wedstrijden, waarin hij twee assists gaf en eenmaal scoorde (tegen Anderlecht). Feyenoord zou hem een paar keer hebben bekeken en is voor de Rotterdammers een target voor in de zomer, waarbij een transfersom van meer dan vijf miljoen euro wordt verwacht. De kans lijkt klein dat de Rotterdammers dat op tafel kunnen leggen. 

Aster Vranckx

Aster Vranckx
Sassuolo
Team: Sassuolo
Leeftijd: 23 jaar (4 okt. 2002)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sassuolo
7
0
2025/2026
Wolfsburg
0
0
2024/2025
Wolfsburg
14
0
2023/2024
Wolfsburg
24
0

Meer info

Stand Pro League 2025/2026

Pro League
GS
DS
PT
1
R. Union SG
12
18
29
2
Club Brugge
12
8
26
3
Gent
12
5
20
4
Mechelen
12
4
20
5
Anderlecht
12
5
19

Complete Stand

