'Feyenoord én Europese topclubs geïnteresseerd in Vranckx'

Feyenoord heeft belangstelling voor . De middenvelder van KV Mechelen is in België een van de revelaties van dit seizoen en wordt daarom begeerd door meerdere buitenlandse clubs. Manchester City, Juventus, AC Milan en Bayern München zouden hem eveneens op het scoutslijstje hebben staan.

Dat schrijft Het Gazet van Antwerpen althans. Eerder kwam via het doorgaans betrouwbare KuipTalk naar buiten dat de Rotterdammers het talent op de radar hebben staan. Zij schreven ook over de buitenlandse interesse, maar noemden alleen AC Milan en ook Chelsea. Recentelijk (in de zomer van 2019) verlengde hij overigens wel zijn contract tot 2022 bij de Belgische club.

De verdedigende middenvelder kent dit seizoen zijn doorbraak in de Jupiler Pro League. Hij speelde tot dusver negen wedstrijden, waarin hij twee assists gaf en eenmaal scoorde (tegen Anderlecht). Feyenoord zou hem een paar keer hebben bekeken en is voor de Rotterdammers een target voor in de zomer, waarbij een transfersom van meer dan vijf miljoen euro wordt verwacht. De kans lijkt klein dat de Rotterdammers dat op tafel kunnen leggen.