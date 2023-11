UEFA niet blij met besluit België, Anderlecht ook nog tegen

De UEFA is allesbehalve blij met de beslissing van de Pro League om de competitie in principe stil te leggen. Hoewel de Belgische voetbalbond nog geen akkoord heeft gegeven, lijkt de beslissing om de competitie te beëindigen zo goed als een zekerheid. Dat moet woensdag officieel worden, al is ook Anderlecht nog niet overtuigd.

"Het was net de bedoeling de competities zo veel mogelijk te harmoniseren", laat een woordvoerder van de UEFA weten tegenover Het Nieuwsblad. Vanuit het Zwitserse Nyon laat de UEFA weten dat de Engelse, Spaanse, Franse en Italiaanse competities vermoedelijk wel doorlopen. Voor België kan dat botsen op het gebied van contracten, transfers en de voorbereiding op het nieuwe seizoen, als de rest van Europa er wel voor kiest om eenduidigheid te kiezen. In Nederland is die eenduidigheid er overigens ook niet: Ajax wilde niet verder voetballen, maar dat zorgde voor veel onvrede bij de andere clubs.

Anderlecht de dupe

Woensdag staat in België een vergadering op het programma waar het voorstel officieel kan worden. Vrijwel alle clubs (21 van de 24) in de hoogste twee afdelingen in België zijn akkoord, terwijl er 'slechts' tachtig procent nodig is. "Anderlecht is de grootste tegenstander. Zij hadden nog de play-offs kunnen behalen en zo Europees voetbal kunnen afdwingen", vertelt de Belgische sportjournalist Hans Vandeweghe tegenover de NOS. "Maar verder is bijna iedereen het ermee eens. Ook het publiek. Ik heb nog geen negatieve reacties gehoord." Alle tv-gelden zijn reeds uitbetaald, bijna alle clubs zijn akkoord met de kampioen en dus lijkt er behalve de UEFA geen groot obstakel om niet te stoppen.