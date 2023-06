Klopp roept fans op om thuis te blijven: "You'll never walk alone"

Jürgen Klopp heeft de fans van Liverpool opgeroepen om thuis te blijven bij de herstart van de Premier League. De coach van The Reds hoopt dat de fans hun ploeg ondersteunen, maar vraagt dat wel op gepaste afstand te doen. "Blijf veilig en moedig ons vanuit huis aan", sprak de coach in een video-boodschap.

Dat doet hij op het clubkanaal van Liverpool. "Het voetbal is terug, maar wel heel anders dan normaal", aldus Klopp. "We hebben allemaal, over de hele wereld, hetzelfde probleem. Voetbal is even niet zo belangrijk als we allemaal dachten, dat is een belangrijke les voor de toekomst." Desondanks is Klopp ook al blij dat de bal weer gaat rollen in de Premier League.

"Er waren momenten dat we niet wisten of we dit seizoen nog zouden voetballen. Maar we gaan weer beginnen, omdat iedereen zich goed heeft gedragen", aldus de oefenmeester, die hoopt dat de fans van Liverpool dat dan ook vooral blijven doen. Maar dan wel vanuit huis voor de tv en niet rondom het stadion, wat verboden is door de Engelse overheid.

"You'll never walk alone is nog steeds een mooi lied, al zal het zonder jullie een stuk minder mooi klinken als we het stadion in lopen. Maar we moeten het er even mee doen. Er komt een moment dat we het weer met een koor van drie á vierhonderd miljoen fans kunnen zingen. Maar voor nu geldt: wij zijn in het stadion, jullie blijven thuis. Ik zal ervoor zorgen dat de jongens jullie steun voelen. Die hebben we nodig ook. You'll never walk alone."