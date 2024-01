Stevens te spreken over staf van PSV: "Een goede indruk"

PSV slaat deze zomer een nieuwe weg in met de aanstelling van Roger Schmidt. De Duitse trainer is niet de enige nieuwe naam in Eindhoven, aangezien PSV ook assistent-coach Lars Kornetka (42) en conditietrainer Yann-Benjamin Kugel (40) heeft aangesteld. Huub Stevens denkt dat PSV goede zaken gedaan heeft.

Oud-PSV-trainer Stevens werkte bij Schalke 04 samen met Kornetka en is zeer te spreken over hem. "Dit zijn namen die op mij zeker een goede indruk maken", vertelt hij aan het Algemeen Dagblad. "Kornetka was in mijn tijd als Schalke-coach video-analist en bekeek voor ons de tegenstanders. Lars is een ambitieuze en gedreven jonge vent, met toch al de nodige bagage. Hij heeft destijds in Gelsenkirchen goed werk geleverd. Later heeft hij in een aantal keukens van grote clubs gekeken, bijvoorbeeld bij Bayern München", weet de 66-jarige Stevens.

De technische staf van PSV bestaat komend seizoen naast dat drietal ook uit Raimond van der Gouw, André Ooijer en Boudewijn Zenden. Ook hun komst bij de ploeg is positief, vindt Stevens. "Er staat nu een interessante ploeg trainers bij PSV. Met André Ooijer en Boudewijn Zenden hebben ze jonge coaches die de clubcultuur kennen en de anderen hebben op het allerhoogste niveau in Duitsland de nodige ervaring opgedaan. Ik ben heel benieuwd naar die combinatie, waarbij Schmidt geldt als iemand met een duidelijke voetbalfilosofie. Ook Raimond van der Gouw (de nieuwe keeperstrainer, red.) is iemand met veel ervaring."