Advocaat niet tevreden over breedte selectie Feyenoord

Als het aan Dick Advocaat ligt, wordt de komende weken nog een aantal spelers aan de selectie van Feyenoord toegevoegd. De trainer is niet helemaal tevreden over de breedte zijn selectie. Tegelijkertijd realiseert hij zich dat de financiële situatie Feyenoord beperkt in de zoektocht naar nieuwe spelers.

"We spelen komend seizoen veel wedstrijden in een kort tijdsbestek. Ik heb om wat meer spelers gevraagd, maar dat is toch wel een probleem. Er zit bijna geen ruimte meer in het salaris dat we kunnen uitgeven", werd Advocaat maandag geciteerd door NUSport na afloop van de eerste training van het seizoen.

Feyenoord trok deze zomer drie spelers aan: Mark Diemers, Bryan Linssen en Christian Conteh. Daar staat het vertrek van Rick Karsdorp, Edgar Ié, Oguzhan Özyakup en Renato Tapia tegenover. "Mijn grootste angst is dat ik geen adequate vervanger heb als bepaalde spelers wegvallen door blessures of wat dan ook. Als er niks gebeurt, red ik het met deze groep. Maar er lopen spelers tussen die in het verleden hebben bewezen dat het de andere kant op kan gaan", aldus Advocaat.

Rugnummers

Feyenoord heeft de voorlopige lijst met rugnummers voor het nieuwe seizoen bekendgemaakt. Diemers neemt rugnummer 6 over van Jan-Arie van der Heijden. Linssen speelt volgend seizoen met 11 op de rug en Christian Conteh neemt rugnummer 29 over van Rick Karsdorp.