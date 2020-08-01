Van Ooijen vindt na vertrek bij VVV-Venlo onderdak in Duitsland

1 augustus 2020, 18:54
Vincent Houttuin | Redacteur

Peter van Ooijen heeft een nieuwe club gevonden. De 28-jarige middenvelder gaat aan de slag bij KFC Uerdingen, een club die actief is op het derde niveau in Duitsland. Zaterdag zette hij zijn krabbel onder een contract voor twee seizoenen.

In Duitsland gaat Van Ooijen zijn eerste buitenlandse avontuur aan. De middenvelder stond tot voor kort onder contract bij VVV-Venlo. Bij de Limburgse club beschikte hij over een aflopende verbintenis. In het verleden stond Van Ooijen ook op de loonlijst bij PSV, Go Ahead Eagles en Heracles Almelo.

KFC Uerdingen is de club waar Tom Boere tot voor kort voor speelde. Het contract van de spits werd echter niet verlengd. Boere is volgend jaar ook actief in de 3. Bundesliga, bij Türkgücü München.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Peter van Ooijen

Peter van Ooijen
Leeftijd: 34 jaar (16 feb. 1992)
Positie: M (C), A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2023/2024
Helmond
10
0
2022/2023
Helmond
31
3
2021/2022
Emmen
29
1
2020/2021
Uerdingen
26
2

