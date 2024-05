Neres ziet leidersrol voor zichzelf weggelegd bij Ajax

is klaar om met Ajax opnieuw Europa te veroveren. De Braziliaanse aanvaller hoopt het Amsterdamse Champions League-succes van twee seizoenen geleden te herhalen. Voor zichzelf ziet hij een belangrijke rol weggelegd.

In het seizoen 2018/19 was Neres een belangrijke pion bij het Ajax dat het tot de halve finale van de Champions League schopte. "Het was een fantastisch seizoen, onvergetelijk. Het was voor mij en veel teamgenoten de eerste Champions League. Ons debuutjaar en dan zo'n seizoen ervan maken, dat is niet in woorden te vatten", vertelt hij op de Ajax-clubsite. "Ik heb het niet alleen over de wedstrijd tegen Real Madrid, maar over de hele competitie. Vanaf de play-offs en de eerste wedstrijd. Het ging allemaal fantastisch. Het was echt heel goed."

"We speelden goed samen en geloofden in de filosofie van de club. Er zat veel kwaliteit in het team, met jonge spelers. We hadden een hele duidelijke spelopvatting en speelden zonder angst en met veel inzet", vervolgt Neres, die een vergelijking tussen het oude en nieuwe Ajax niet wil maken. "Dat oude team bestaat nu helemaal niet meer. Maar ik garandeer dat de filosofie van de club niet verandert: we blijven altijd op dezelfde manier spelen en er zijn bovendien veel goede spelers bij gekomen."

Ajax begint woensdag de Europese campagne met een wedstrijd tegen Liverpool. Neres hoopt bij de Amsterdamse club te kar te trekken. "Ik ben nog jong, maar ik ben een van de meest ervaren spelers. Ik kan de leiding nemen op het veld en ook erbuiten."