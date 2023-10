Atalanta beleeft met Lammers slechte generale voor Ajax

Atalanta is in aanloop naar de Champions League-ontmoeting met Ajax onderuit gegaan in de Serie A. Met een sterk gewijzigd elftal ging de Italiaanse club met 1-3 onderuit tegen Sampdoria. Sam Lammers maakte bij Atalanta zijn basisdebuut.

Lammers was een van de zeven nieuwe namen in het elftal van Atalanta. Trainer Gian Piero Gasperini greep de competitiewedstrijd aan om een groot aantal spelers rust te geven. Marten de Roon was een van de weinig spelers die ten opzichte van de gewonnen Champions League-wedstrijd tegen FC Midtjylland (4-0) bleef staan. Hij viel na een uur wel uit. Hans Hateboer en Robin Gosens namen plaats op de bank en kwamen in de tweede helft binnen de lijnen.

Gasperini verbruikte zijn wissels binnen iets meer dan een uur en had daar een goede reden voor. Atalanta kreeg in de eerste zestig minuten namelijk twee goals om de oren en scoorde zelf niet. Fabio Quagliarella opende na een kwartier de score en had vlak voor rust de marge moeten verdubbelen, maar miste een penalty. De 2-0 viel een kwartier na rust alsnog via voormalig sc Heerenveen-speler Morten Thorsby. Op dat moment stond Lammers al niet meer op het veld. Hij was in de rust gewisseld.

De vervanger van Lammers, Duván Zapata, bracht tien minuten voor tijd de spanning in de wedstrijd terug. De aanvaller mocht vanaf elf meter aanleggen na een overtreding van Keita Baldé. Meer zat er niet in voor de thuisploeg, dat vorige week in de competitie ook al verloor van Napoli (1-4). Wel kreeg het in blessuretijd via Jakub Jankto nog de 1-3 tegen. Atalanta kan de blik nu volledig richten op de wedstrijd tegen Ajax. Het Champions League-duel wordt dinsdag om 21.00 uur in Bergamo gespeeld.