Wijnstekers geniet van Bijlow: "Hij was fantastisch"

Feyenoord kon ondanks het doelpuntloze gelijkspel in de Europa League bij Dinamo Zagreb rekenen op de nodige positieve geluiden. De Rotterdammers kwamen goed voor de dag en maakten lange tijd aanspraak op de zege. Dat constateerde ook clubicoon Ben Wijnstekers, die met name te spreken was over eerste doelman .

Wijnstekers zat bij vlagen te genieten voor zijn televisie. "Diemers vond ik goed, de backs vond ik goed, zeker Nieuwkoop, Bijlow was fantastisch", zegt Wijnstekers in gesprek met Feyenoord TV. De ex-verdediger moet bij het zien van Bijlow denken aan Brad Jones, die Feyenoord in 2017 aan de eerste landstitel sinds 1999 hielp. "Jones was in het kampioensjaar de keeper die ook ballen buiten het zestienmetergebied uit de lucht pakte. Dat geeft zoveel vertrouwen aan je verdediging", aldus de voormalig speler van de Rotterdammers.

Volgens Wijnstekers behoort Bijlow tot de sterkhouders bij Feyenoord. "Als een keeper dat kan en dat vertrouwen heeft, geeft dat ook vertrouwen voor de club. Als een tegenstander doorkomt, zit hij er meteen bovenop. Dat is een grote klasse van hem." In Zagreb voorkwam Bijlow met een sublieme redding een nederlaag van de Rotterdammers. Ook afgelopen weekend in de Eredivisie, tegen Sparta, redde hij een punt voor zijn ploeg.