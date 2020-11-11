Live voetbal

Aké valt al na vijf minuten geblesseerd uit bij Oranje

0 reacties
Photo of Vincent Houttuin Vincent Houttuin
11 november 2020, 21:03

Voor Nathan Aké heeft de oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Spanje slechts vijf minuten geduurd. De 25-jarige centrumverdediger raakte vlak na de aftrap geblesseerd en moest zich direct laten wisselen.

Aké raakte geblesseerd aan zijn hamstring toen hij de bal terugspeelde op doelman Marco Bizot. Bondscoach Frank de Boer bracht Daley Blind als vervanger van Aké binnen de lijnen. Op de bank bij het Nederlands elftal zit met Stefan de Vrij nog één echte centrumverdediger op de bank.

Voor Oranje en De Boer is de blessure van Aké een nieuwe domper. De bondscoach mist aanvoerder Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt al vanwege blessureleed.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Johan Derksen met op de achtergrond Feyenoord-spelers Valente, Ueda, Steijn en Borges

Derksen ergert zich aan Feyenoord-middenvelder Valente: 'Beetje hoogmoedswaanzin'

  • Gisteren, 07:55
  • Gisteren, 07:55
Kenneth Perez

Perez hekelt uitlatingen Driessen over Valente: 'Sodemieter op man'

  • zo 26 oktober, 22:30
  • 26 okt. 22:30
Valentijn Driessen bij Vandaag Inside

Driessen maant Koeman en De Jong tot actie inzake Valente: 'Zou een blamage zijn'

  • vr 24 oktober, 15:42
  • 24 okt. 15:42
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Nederland - Spanje

1 - 1
Gespeeld op 11 nov. 2020
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2020

Meer info

Nathan Aké

Nathan Aké
Manchester City
Team: Man City
Leeftijd: 30 jaar (18 feb. 1995)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man City
5
0
2024/2025
Man City
10
0
2023/2024
Man City
29
2
2022/2023
Man City
26
1

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel