Aké valt al na vijf minuten geblesseerd uit bij Oranje

Voor heeft de oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Spanje slechts vijf minuten geduurd. De 25-jarige centrumverdediger raakte vlak na de aftrap geblesseerd en moest zich direct laten wisselen.

Aké raakte geblesseerd aan zijn hamstring toen hij de bal terugspeelde op doelman Marco Bizot. Bondscoach Frank de Boer bracht Daley Blind als vervanger van Aké binnen de lijnen. Op de bank bij het Nederlands elftal zit met Stefan de Vrij nog één echte centrumverdediger op de bank.

Voor Oranje en De Boer is de blessure van Aké een nieuwe domper. De bondscoach mist aanvoerder Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt al vanwege blessureleed.