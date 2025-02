Van Gaal over Huntelaar: "Hij deed het fantastisch"

Louis van Gaal heeft mooie woorden over voor Klaas-Jan Huntelaar (37). De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal hoorde dat de routinier na dit seizoen een punt zet achter zijn loopbaan en keek nog even terug op zijn verleden en relatie met de spits van Ajax.

Huntelaar werkte op het WK 2014 samen met Van Gaal, die de spits vertelde dat hij alleen zou spelen als het Nederlands elftal niet goed draaide. In de rol van pinchhitter deed Huntelaar het uiteindelijk erg goed. "Hij heeft zich fantastisch gedragen dat toernooi. Het is veel moeilijker om reservespeler te zijn, dan als je in de basis staat. Zeker als je Huntelaar bent, hij had toen al een geweldige carrière achter de rug", loofde Van Gaal zijn toenmalige pupil. "Hij deed het fantastisch en tegen Mexico was hij nodig en stond hij er ook. Hij scoorde uit een penalty."

Sowieso heeft The Hunter een grote loopbaan achter de rug, weet Van Gaal. "Zeker bij Schalke 04 heeft hij heel goed gespeeld. En kijk zijn cijfers; gemiddeld scoorde hij over de vijftig procent", aldus de oefenmeester over het doelgemiddelde van de aanvaller. Ook zaterdagavond maakte hij het verschil in de ogen van Van Gaal. "Hij scoorde toch weer de eerste. Dat zijn altijd de moeilijkste en die moet maar even vallen. Dat doet hij toch maar, met een typische Huntelaar-goal."

Huntelaar speelde in totaal 76 interlands voor het Nederlands elftal, waarin hij 42 keer trefzeker was. Onder Van Gaal kwam hij tot negen optredens, waarin hij viermaal scoorde.