Video: Llonch maait Blom onderuit in eerste minuut

Wat een smerige overtreding van van @WillemII...



Slachtoffer? Een lachende Kevin Blom 😂



#forwil December 5, 2020

Pol Llonch had het zaterdag al snel 'aan de stok' met arbiter Kevin Blom tijdens Fortuna Sittard - Willem II. De Spanjaard liep de scheidsrechter omver, maar ze konden daar allebei gelukkig om lachen.