Video: Llonch maait Blom onderuit in eerste minuut

Remco
5 december 2020, 19:14

Pol Llonch had het zaterdag al snel 'aan de stok' met arbiter Kevin Blom tijdens Fortuna Sittard - Willem II. De Spanjaard liep de scheidsrechter omver, maar ze konden daar allebei gelukkig om lachen.

Fortuna - Willem II

Fortuna Sittard
3 - 2
Willem II
Gespeeld op 5 dec. 2020
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2020/2021

Pol Llonch

Pol Llonch
Helmond Sport
Team: Helmond
Leeftijd: 33 jaar (7 okt. 1992)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Helmond
16
1
2024/2025
Intercity
32
1
2023/2024
Ponferradina
20
2
2023/2024
Willem II
-
-

