Schmidt passeert Ihattaren, Dumfries ook op de bank

Roger Schmidt heeft zijn elftal op meerdere plaatsen gewijzigd ten opzichte van het verloren bekerduel met Ajax. PSV begint zaterdagmiddag om 15.30 uur met enkele nieuwe namen tegen ADO Den Haag. De Duitse coach kiest ervoor om Denzel Dumfries en Mohamed Ihattaren op de bank te zetten.

Tijdens het duel met Ajax werd Ihattaren in de slotfase bij een 2-1 achterstand gewisseld. Dat was opmerkelijk, omdat hij toen één van de beteren was bij PSV. Na afloop reageerde Schmidt dat hij Ihattaren 'niet de beste vond bij PSV'. "Er waren niet heel veel goede spelers vanavond bij ons. Hij speelde redelijk, maar ik vond hem niet de beste. Tegen het einde van de wedstrijd wil je in de box komen en mogelijkheden krijgen, dat verwachten we van onze spelers op die plekken. We kwamen echter niet genoeg in die momenten", zei de trainer.

Ihattaren werd toen gewisseld door Yorbe Vertessen. Hij begint zaterdag tegen ADO in de basis en maakt zijn debuut. Opmerkelijk is dat Dumfries er ook niet bij is. Hij zit met lichte klachten op de bank. Ook Mauro Junior is uit het elftal verdwenen. Voor hem speelt Ryan Thomas. Vorig seizoen won PSV met 0-3 bij ADO; Thomas maakte toen één van de goals. De wedstrijd in Den Haag begint om 16.30 uur.

Come on you boys in red!#ADOPSV — PSV (@PSV) February 13, 2021