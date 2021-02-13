Live voetbal

Schmidt passeert Ihattaren, Dumfries ook op de bank

13 februari 2021, 15:38   Bijgewerkt: 15:44
Remco | Redacteur

Roger Schmidt heeft zijn elftal op meerdere plaatsen gewijzigd ten opzichte van het verloren bekerduel met Ajax. PSV begint zaterdagmiddag om 15.30 uur met enkele nieuwe namen tegen ADO Den Haag. De Duitse coach kiest ervoor om Denzel Dumfries en Mohamed Ihattaren op de bank te zetten.

Tijdens het duel met Ajax werd Ihattaren in de slotfase bij een 2-1 achterstand gewisseld. Dat was opmerkelijk, omdat hij toen één van de beteren was bij PSV. Na afloop reageerde Schmidt dat hij Ihattaren 'niet de beste vond bij PSV'. "Er waren niet heel veel goede spelers vanavond bij ons. Hij speelde redelijk, maar ik vond hem niet de beste. Tegen het einde van de wedstrijd wil je in de box komen en mogelijkheden krijgen, dat verwachten we van onze spelers op die plekken. We kwamen echter niet genoeg in die momenten", zei de trainer.

Ihattaren werd toen gewisseld door Yorbe Vertessen. Hij begint zaterdag tegen ADO in de basis en maakt zijn debuut. Opmerkelijk is dat Dumfries er ook niet bij is. Hij zit met lichte klachten op de bank. Ook Mauro Junior is uit het elftal verdwenen. Voor hem speelt Ryan Thomas. Vorig seizoen won PSV met 0-3 bij ADO; Thomas maakte toen één van de goals. De wedstrijd in Den Haag begint om 16.30 uur.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

ADO - PSV

ADO Den Haag
2 - 2
PSV
Gespeeld op 13 feb. 2021
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2020/2021

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws