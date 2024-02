Tuchel is kritisch op Hudson-Odoi en verklaart vreemde wissel

Thomas Tuchel nam tijdens het 1-1 gelijkspel van Chelsea tegen Southampton een opmerkelijke beslissing. Callum Hudson-Odoi kwam in de rust in de ploeg als vervanger van Tammy Abraham, maar werd een halfuur later weer naar de kant gehaald voor Hakim Ziyech. Na afloop gaf hij een opvallende verklaring voor die wissel.

"De reden is dat ik niet blij was met zijn lichaamstaal en zijn houding tijdens het drukzetten", zei een kritische Tuchel tegenover beIN SPORTS. "Ik kreeg daardoor het gevoel dat hij niet klaar is om het team te geven wat ik van hem wil zien. Hij is nu slachtoffer van deze beslissing. Dat is hard, maar morgen is het vergeten."

Hoewel het resultaat tegenviel, was Tuchel wel blij met het spel van zijn ploeg. "Soms is één schot genoeg om achter te komen en dan wordt het lastig. Onze reactie was goed, ons spel voor het doelpunt was goed, maar vandaag waren we slechts goed tot de laatste twintig meter. Daar maakten verkeerde keuzes en ontbrak het aan vastberadenheid en agressiviteit in de zestien om de goals te maken. We controleerden de eerste helft compleet, maar creëerden geen grote kansen. Dat was het enige probleem, maar over het algemeen ben ik tevreden over de prestatie."

