Higler krijgt de leiding over topper tussen AZ en PSV

Dennis Higler kan zich opmaken voor een mooie klus in de Eredivisie. De arbiter is door de KNVB aangewezen als leidsman van het duel tussen AZ en PSV dat komende zondag gespeeld gaat worden. Higler krijgt assistent van Jeroen Manschot die als VAR zal fungeren.

AZ tegen PSV is het meest in het oog springende affiche van het komende Eredivisie-weekend. De tweede plaats is momenteel in handen van PSV, maar de Eindhovenaren zagen AZ afgelopen weekend inlopen. PSV speelde zelf gelijk tegen Feyenoord, terwijl AZ won van FC Twente. Het verschil tussen de teams is dus teruggebracht tot drie punten. Eerder dit seizoen won AZ in Eindhoven van PSV. Het is zondag aan Higler om de clash in goede banen te leiden.

Ajax speelt zondagavond tegen ADO Den Haag. Die wedstrijd wordt een klus voor Allard Lindhout.