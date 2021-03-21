Koopmeiners is trots op AZ en kijkt uit naar EK met Jong Oranje

De strijd om plaats twee is en blijft razend spannend in de Eredivisie. PSV had een voorsprong van drie punten op AZ, maar zag de marge verdampen vanwege een 2-0 nederlaag in Alkmaar. is trots op zijn ploeg.

De middenvelder zag Jesper Karlsson al na vier minuten de 1-0 maken en was zelf verantwoordelijk voor de 2-0 na rust. De middenvelder knalde met rechts, zijn mindere been, hard raak. Koopmeiners scoorde na een pass van Karlsson. "Jesper dacht: 'Hij moet maar een keer met rechts schieten'. Ik raak hem lekker en het is ook fantastisch overzicht weer van Jesper, want hij had ook zelf kunnen schieten", zei Koopmeiners bij ESPN.

Echt sprankelend was het niet wat AZ liet zien, maar dat was ook niet nodig om PSV te kunnen pakken. "Ik denk dat we goed verdedigd hebben. En ik vond ons in het begin wel goed aan de bal, maar later wat slordig. En we waren dodelijk effectief. We kwamen snel 1-0 voor en dan begin je gelijk lekker, ja. Ik denk wel dat als we zuiniger aan de bal waren geweest, dat we er meer onderuit hadden kunnen spelen. Dan hadden we meer controle gehad. Ik ben blij dat we er twee maakten."

Koopmeiners meldt zich maandag niet bij Oranje, maar bij Jong Oranje. Hij maakt zich met die ploeg op voor het EK, waar hij veel zin in heeft. "Het was voor mij een teleurstelling dat ik niet bij het grote Oranje zat. Dat is logisch, omdat je dat als speler wilt halen. Maar we gaan er een onwijs mooi EK van maken met Jong Oranje omdat ik denk dat het ook een prachtig podium is."