Spannende dag voor Heracles: zo kunnen zij vandaag degraderen

Voor Heracles Almelo dreigt vandaag directe degradatie uit de Eredivisie. De hekkensluiter neemt het in eigen huis op tegen directe concurrent FC Volendam. Mocht de ploeg uit Almelo dit duel verliezen en Excelsior eerder op de dag minimaal een punt pakken op bezoek bij FC Utrecht, dan daalt Heracles definitief af naar de Keuken Kampioen Divisie.

Het is twee voor twaalf voor de ploeg van trainer Ernest Faber. Heracles staat met negentien punten stijf onderaan de ranglijst. Om directe degradatie te ontlopen, moet de club nog over twee teams heen zien te wippen. Zelfs in een scenario waarin Heracles en de concurrenten in theorie nog op een gelijk aantal punten kunnen eindigen, speelt het zwaar negatieve doelsaldo de Almeloërs parten. Heracles heeft een doelsaldo van -43, wat aanzienlijk slechter is dan de -19 van FC Volendam en de -20 van Excelsior. Het overbruggen van dit verschil in de laatste wedstrijden lijkt dan ook een vrijwel onmogelijke opgave.

De degradatiezorgen in Almelo namen eerder deze week verder toe nadat Telstar een ruime 4-1 overwinning boekte op Sparta Rotterdam. Door die zege is Telstar opgeklommen naar de veertiende plaats en in één klap weggesprongen uit de onderste regionen. NAC Breda, dat momenteel zeventiende staat, wist gisteren geen punten te pakken. De ploeg uit Breda verloor in eigen stadion met 0-2 van Ajax. Hierdoor blijft NAC Breda weliswaar nog in het vizier van Heracles, al is de achterstand op de veilige plekken alsnog groot.

De ontknoping van deze speelronde begint vandaag om 12:15 uur, wanneer Excelsior aftrapt tegen FC Utrecht. Enkele uren later, om 14:30 uur, volgt de cruciale degradatiekraker tussen Heracles en FC Volendam.